La novia de David Bisbal, Rosanna Zanetti, presume de cuerpazo en bikini a través de Instagram

Por la vida del cantante han pasado numerosas chicas, desde su relación dentro de la academia de OT con Chenoa, pasando por Elena Tablada, con quien tiene una niña en común. Todas chicas muy guapas.

Y su actual conquista, Rosanna Zanetti, no podía ser menos. La actriz y modelo venezolana ha presumido de cuerpazo en su Instagram, donde aparecía con un escueto bikini negro. Además incluía un lema que hace referencia a la canción de Cindy Lauper: "girls just wanna have sun", cambiando la palabra fun por sun.

Rosanna es toda una maestra en las redes sociales: ahí donde la ven acapara más de 90.000 seguidores, a los que regala tiernas fotos junto a David. Parece que el almeriense ha encontrado por fin la estabilidad, y vive un momento personal y profesional de lo más feliz.