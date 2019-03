Noelia López saca su lado más sexy de la mano de Torito para Primera Línea

La modelo y bloguera en Celebrities.es, Noelia López, ha visitado los rincones más picantes de la revista Primera Línea, donde ha hablado con Torito, le ha desvelado sus secretos más íntimos y ha sacado su lado más sexy. Además, la top ha posado semidesnuda en un divertido shooting junto a Torito y unos hombretones que aparecen como Dios les trajo al mundo. ¡Mamma mía!

Torito no ha dudado en preguntar a Noelia acerca de la relación que tuvo con Guti: "La relación con Guti no me marcó tanto como para estar recordándola continuamente", ha declarado la modelo, que también confiesa que se ponía "malísima" con algunos titulares sobre ellos que aparecían por aquel entonces.

En cuanto a su vida amorosa actual, ya ha desmentido en alguna ocasión sus posibles affaires con Álex Casademunt o Miguel Ángel Silvestre, y ha confesado que lo que busca en un hombre es "que me respete, que haya verdad y complicidad". Unas cualidades que tienen que combinarse irremediablemente con una buena vida sexual: "Primero soy tranquila y princesita, y después zorrilla y salvaje", ha revelado.

Noe tiene clara cuál es su fantasía sexual: "Hacerlo dentro de un globo aerostático o en una isla desierta". Eso sí, para que sus relaciones sexuales sean satisfactorias, la bloguera necesita que haya juegos, calentamiento y preámbulo.

Con sus 29 años, López ha estado con 12 chicos y ha reconocido que con cada uno ha tenido una postura favorita, porque "en el sexo, con tu pareja, vale todo lo que quieran hacer los dos". Con Channing Tatum como hombre perfecto, Noe se vuelve loca con los oblicuos y los abdominales de los chicos, ¡será por eso que le encanta el chocolate desde pequeña!