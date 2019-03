Nina Dobrev y Julianne Hough le enseñan el culo a la luna llena

Si lo común es pillar a las famosas haciendo topless, esta vez Nina Dobrev y Jualianne Hough han preferido mostrar sus traseros. Las actrices pasaron el día con un grupo de amigos a bordo de un barco en Yosemite, California. Además, la también intérprete Milissa Sears se unió y también enseñó su culo a la luna llena.

"Cuatro lunas llenas", bajo este título Dobrev publicaba la sexy imagen que ha generado miles de comentarios que han alabado las posaderas de las tres chicas. No sabemos con qué intención seguirían la tradición de enseñar el culo a la luna, que los más supersticiosos dicen que da suerte, pero igual la ex de Ian Somerhalder pidió que le fuera mejor en el amor que tras romper con Austin Stowell no se le ha vuelto a relacionar con nadie.

Por su parte, Julianne Hough publicaba en Instagram hace unos días en Instagram un sensual vídeo saliendo de la piscina donde presume de curvas que también subió la temperatura en las redes sociales e hizo que sus fans escribieran cientos de mensajes. "Es lo más caliente que he visto en Internet" o "pura perfección", son algunos de los comentarios que se pueden leer.