El nieto de Muhammad Ali, Biaggio Ali Walsh, firma su primer contrato como modelo

Blaggio Ali es el "nieto guapo" de Muhammad Ali como la leyenda del boxeo lo llamaba. Pero parece que no sólo su abuelo supo ver el potencial de su nieto ya que la agencia Wilhemina lo ha fichado para formar parte de su plantilla de bellezones según TMZ. Su cara con rasgos marcados a pesar de su corta edad y su cuerpo atlético seguro que le ayudarán a crearse un hueco en el mundo de la moda.

Pero la citada agencia de modelos no ha sido la única en interesarse por la aptitudes de Blaggio, varias universidades de California también quieren que forme parte de sus filas para jugar en sus equipos de fútbol americano. ¡Le llueven las ofertas!

Este portento de chico tiene el corazón ocupado. El futuro modelo tiene novia a la que llama cariñosamente "my queen B" aunque no ha desvelado su nombre. Además, siente adoración por su madre Rasheda Ali, hija del segundo matrimonio de Muhammad, a la que no dudó en felicitar por su cumpleaños: "Sin ti no sería nada", escribió en Instagram.