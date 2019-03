Nicki Minaj muestra su lado más sensual en Instagram

Nicki Minaj es una más de las que lucha en la guerra abierta de posados ‘hot’. La cantante de hip hop se ha ido unos días de vacaciones y, ya que las vistas eran espectaculares, ha querido que todos sus seguidores las disfrutasen junto a ella.

Pero no sólo eso, Nicki no podía quedarse atrás y aprovechó esas espléndidas vistas para hacerse unas fotografías. Y cómo no, decidió compartir sus instantáneas con todos sus fans mediante su cuenta personal de Instagram. ”Have a nice day”, es lo que escribía Nicki junto a sus fotos.

La imágenes, como eran de esperar, son calientes. La cantante aparece provocativa e insinuante con un bikini amarillo, una pamela y unos taconazos blancos. ¿No tenía un calzado más cómodo?

Ya son unas cuantas las que se han dejado ver ligeritas de ropa últimamente. Taylor Momsen, Kesha, Miley Cyrus, Mariah Carey… son otras que también se han sumado a esta moda. ¿Quién se llevará el premio a la celebrity más ‘hot’?