La mujer con el culo más grande del mundo cree que aún no es suficiente

Si ya nos sorprendía el trasero de Kim Kardashian, este te va a dejar desconcertado. Natasha Crown se ha consolidado como la mujer con el culo más grande del mundo con un trasero de más de 1.70 metros de circunferencia después de haber pasado por el quirófano cuatro veces para operárselo.

Se trata de una modelo sueca de 25 años que está dispuesta a hacerse todas las cirugías plásticas que haga falta para lucir el culo con el que siempre ha soñado porque considera que aún no lo tiene: "Lo primero que hago cuando me levanto es mirarme al espejo y ver mi trasero. No sé si tengo dismorfia o algo, pero no lo veo suficientemente grande. Quiero uno más grande", ha declarado la modelo a Daily Mail.

Natasha cuenta con más de 290 mil followers en Instagram donde no duda en compartir públicamente toda la evolución que va desarrollando su cuerpo. Aunque no solo está obsesionada con su enorme trasero, sino que también se ha realizado varias operaciones estéticas de labios y quiere aumentar su pecho cueste lo que cueste.