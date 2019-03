Monica Bellucci se desnuda para la portada de Paris Match

El próximo 30 de septiembre Mónica Bellucci cumplirá 52 años. La bella actriz italiana sigue siendo un icono de sensualidad, de ahí que se haya desnudado para la portada de la revista Paris Match.

Mónica aparece como dios la trajo al mundo bañándose en una alberca, lugar donde se realizó la sesión de fotos. Durante la entrevista, no se cortó a la hora de hablar del sexo y de otros aspectos de su vida privada: “El deseo no se apaga. Cuando uno es joven, es conducido por un deseo hormonal principal. Se realiza por impulsos. Con el tiempo, el sexo se vuelve más reflexivo, tal vez, pero el disfrute es más fuerte”.

Tras su separación del actor francés Vicent Cassel, padre de sus hijos, él ha vuelto a tener una pareja mucho más joven: “Él vive su vida y yo la mía. Como actriz, tengo una imagen pública; como mujer, tengo que mantener mi jardín secreto para protegerme a mí y a mis hijos”.

Inmersa de lleno en nuevos proyectos profesionales, presentará ‘On the Milky Road’ en el Festival de Cine de San Sebastián. Además, ha participado en la nueva temporada de la serie ‘Twin Peaks’, que se estrena en 2017, y de ‘Mozart in the Jungle’, junto a Gael García Bernal.