La modelo Rosie Huntington-Whiteley posa en topless para la revista V Magazine

¡Otro 'celeb' topless! Aunque no se ve más que un pezón en una de las imágenes, la modelo Rosie Huntington-Whiteley ha protagonizado un posado muy sexy para la revista V Magazine en el que aparece sin sujetador en la mayoría de las fotos, o en bikini y bañador luciendo cuerpazo.

Estas fotos solo son un adelanto de la sesión, pero tiene toda la pinta de ser un reportaje muy 'hot'. Rosie confesó hace poco en el Festival Vogue que prefería ser modelo de ropa interior, y que además era lo que había hecho desde el principio de su carrera.

La modelo comenzó desfilando para Victoria's Secret en el año 2006, y ahora ya tiene su propia línea de ropa interior para la firma Marks & Spencer. Rosie también confesó lo cómoda que se siente posando en ropa interior: "Siempre me he sentido cómoda, aunque todas las chicas tenemos esos días y horas del mes en que no te sientes cómoda, y te ves en el escenario con el vientre hinchado".

Sin embargo, la modelo también insistió en que no quiere aparecer completamente desnuda, y es que considera que esas fotos se sacan de contexto muy a menudo. ¡Tiempo al tiempo, que por algo se empieza!