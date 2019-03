El modelo catalán Sergio Carvajal, un 'yogurín' hecho para comérselo a cucharadas...

Nariz perfecta, labios hiper sexys, mirada sensual, 1'80 m. de perfección... No es ningún sueño, su nombre es Sergio Carvajal y es el buenorro patrio que os descubrimos esta semana. ¿Su edad? Sólo 20 añitos pero una trayectoria que ya deja huella en el mundo del modejale.

Nació en Tarragona pero aunque este guapazo nos pertenezca lo cierto es que el chico ha querido superar los límites del país. Y, aunque en España le respalda la agencia Sight Managemente, en París trabaja con Angels and Demons, en Nueva York con NY Model Management y en Londres con Next Models. Vamos, que el chico sabe moverse...

Conquistando a la cámara ha posado para numerosos fotógrafos y parece que no haya nada que no le quede bien. Con cresta, repeinado, con flequillazo, con traje... Él está irresistible se ponga lo que se ponga. Además, el chico tiene pinta de ser la mar de divertido, no hay más que verle en el vídeo que hizo bajo las órdenes de Luis Venegas para EY!, revista de la que fue portada.

Y es que cuando se trata de buenorros, donde se ponga el producto 'made in Spain' que se quite lo 'bailao'. Así que estaremos atent@s a este yougurín que está para comérselo. ¡Hasta la vista Sergio!