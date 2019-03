El misterioso cambio radical de Megan Fox

Nos hemos quedado boquiabiertos con el cambio tan radical que ha sufrido Megan Fox en los últimos años. ¡Claro! Todos tenemos en la cabeza a ese mega pivón por el que todos babean, pero debe ser que su hermosura ha hecho que todos olviden cómo era hasta hace… ¿dos días?

Analizando las imágenes de Megan de hace unos años, parece que la actriz se fue un día a dormir siendo una chica de lo más normal y… ¡me he despertado siendo un cañón! No nos lo podemos explicar. Sí es cierto que, su papel en Transformers ha sido el que le ha dado la fama de Femme Fatale pero no pensábamos que con ese papel ella se ‘transformer’ tanto…

No sólo hablamos de peso, que ahora luce de lo más cadavérica, sino que hasta su color de piel se ha ido palideciendo. Su pelo, sus rasgos,… ¿pero qué se ha hecho esta chica? Ella ha negado hasta la saciedad que de botox nada, de nada; pero su cara rechonchilla de hace un tiempo ya no está...

Con tan sólo 25 añitos, Fox es una de las mujeres más deseadas, pero hace 5 años no era así y os lo mostramos para que vosotros decidáis. ¿Con qué Megan te quedas?