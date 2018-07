Miss Gran Bretaña podría dedicarse al porno tras el escándalo que le ha arrebatado su corona

¡De perdidos al río! Zara Holland, la elegida como Miss Gran Bretaña, cometió hace una semana el peor error de su vida, pues la joven se acostó con uno de sus compañeros en el reality 'Love Island' de ITV en directo, rompiendo así su acuerdo con la organización y perdiendo su corona en el certamen de belleza. Ahora, la modelo podría estar pensando pasarse al porno.

El reality británico es una mezcla entre un programa de citas y espacios como 'Geordie Shore' o 'Jersey Shore'. Diez hombres y nueve mujeres conviven en una enorme casa de Ses Salines, en Mallorca, salen de fiesta y son grabados 24 horas al día. Así, hace unos días Zara no pudo contener la pasión y terminó manteniendo relaciones sexuales con Alex Bowen, lo que le ha costado su título.

En el capítulo se pudo ver cómo la pareja mantenía relaciones durante 34 segundos con su compañero, una escena sexual que se ha convertido en una de las más eróticas que se hayan visto en la televisión de Reino Unido. El suceso le ha costado caro a Holland, quien dice estar devastada y se arrepiente de su comportamiento: "Esta no soy yo, yo no soy así. No sé por qué no nos pudimos ir solamente a dormir", se lamentaba.

Sin embargo, ahora tanto sus compañeros como la prensa sensacionalista británica están animando a Zara para que encauce su camino hacia el mundo del porno aprovechando la fama que le ha dado su escenita: "¿Sabes qué? Al final del día, tal vez recibas un contrato para hacer porno y no tengas que preocuparte más por ser Miss", le dijo el mismo Bowen intentando que la top viera la parte positiva. ¡Vaya tela!