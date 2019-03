Miriam Giovanelli, pillada cambiándose de bikini en la playa

EN EXCLUSIVA EN LA REVISTA CUORE

Miriam Giovanelli es una de las actrices más reconocidas dentro del panorama español. Su participación en 'Velvet' le ha convertido en una verdadera 'it girl' que todas las jóvenes quieren imitar. No exenta de sufrir algún percance -nadie es perfecto- la revista Cuore ha publicado unas imágenes de la actriz en la playa con un pezón fuera. Un descuido que no ha pasado desapercibido.