Miranda Kerr posa totalmente desnuda para la portada de Harper's Bazaar

A nuestras celebrities, por lo general, les encanta enseñar sus cuerpazos de infarto cuando pueden, y esta vez le ha tocado a Miranda Kerr. La it girl ha realizado un montón de shootings subidos de tono a lo largo de su carrera como supermodelo, pero el más reciente podría ser el más atrevido de todos.

La joven de 32 años ha posado completamente desnuda, a excepción de unos stiletto en rosa palo de Christian Louboutin, en la portada de Harper's Bazaar Australia junto al rótulo "What lies beneath" ("Lo que hay debajo"). Miranda aparece apoyada en un balcón de un hotel de Los Angeles.

La imagen ha sido tomada por el fotógrafo Steven Chee en el hotel The London en West Hollywood y Miranda se muestra deslumbrante, maquillada por Lisa Storey, con pendientes de Alinka, colgantes de Swarvosky by Miranda Kerr y anillos de Sarah & Sebastian. La imagen no deja lugar a dudas de que Kerr se encuentra muy a gusto con su maravillosa figura, y no es para menos. ¡Nos encanta!