La foto más sexy de Mimi dentro de la bañera

No hay duda de que Mimi está viviendo su mejor momento. Además de arrasar con su grupo, 'Lola Índigo', con el que lo petó con su tema 'Yo ya no quiero ná', y estar en la pole de los concursantes con más puntuación hasta el momento en el programa de Antena 3, 'Tu Cara me Suena', donde actualmente participa, la cantante también arrasa con sus publicaciones en redes.

Recientemente la artista compartía una imagen de lo más sensual donde aparece en ropa interior dentro de la bañera.

Una imagen que ha sido de lo más comentada y con la que ha alcanzado más de 100.000 likes…