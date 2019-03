Milla Jovovich enseña pecho en el cumpleaños de Gorbachov

El ex Presidente Gorbachov celebró en Londres una gala musical con motivo de su 80 cumpleaños. El acto fue de lo más glamuroso con alfombra roja incluida, y estuvo presentado por los actores Kevis Spacey y Sharon Stone.

Como si de una pasarela se tratase, pudimos ver a multitud de políticos, cantantes y, como no, estrellas de cine. Pero sin duda, entre todas las celebrities brilló una más que el resto: la actriz Milla Jovovich. La ex modelo captó multitud de flashes, y no precisamente por ser la más elegante.

¡Pobre Milla!, su vestido le jugó una mala pasada. Mientras caminaba sonriente por la alfombra roja, las transparencias del escote dejaron al descubierto uno de sus pechos. Pero como buena profesional se percató de que todas las miradas iban hacia su escote, por lo que no tardó en subirselo disimuladamente; aunque ya era demasiado tarde, los fotógrafos que estaban al pie del cañon ya habían captado la instantánea.

A pesar de todo, la ucraniana no perdió en ningún momento su sonrisa ni su pose. Y estamos muy seguros de que esto no le volverá a pasar y en la próxima alfombra roja sus pechos se quedaran fuera del alcance de todas las miradas.