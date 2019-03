Miley Cyrus y Zoe Kravitz se fotografían tocándose sus partes íntimas

LA CANTANTE Y LA HIJA DE LENNY KRAVITZ ESTÁN MUY UNIDAS

Miley Cyrus sigue haciendo de las suyas a través de Instagram. La cantante no para de publicar imágenes de lo más provocativas y su imaginación no da abasto porque no para de crear y crear fotos que ella misma ‘tunea’. Ahora se ve que se lleva de maravilla con Zoe Kravitz y ambas han posado tocándose sus partes íntimas para la cámara.