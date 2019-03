Miley Cyrus publica una imagen en Instagram con los pechos al descubierto para ganar likes

Cuando ya creíamos que Miley Cyrus no podía exhibirse más en Instagram, va, y nos vuelve a sorprender. La cantante ha publicado una fotografía con una peluca muy llamativa y los pechos al descubierto. Claro está, que para evitar la censura en Insta se ha tapado los pezones con dos pegatinas en forma de estrella. Se dice que la cantante está intentando llamar la atención de su ex novio, Liam Hemsworth, ya que no le ha sentado muy bien enterarse de que tiene novia nueva, la actriz Maika Monroe. ¿Qué pretende Miley?

No contenta con la primera foto sexy, la cantante decidió subir otra imagen en la que también aparece desnuda por la parte de arriba, y en braguitas. Además Miley comentó en la imagen: "rompiendo internet". Es decir, que la cantante buscaba tener muchos likes. ¿Querría alguno de Liam?

Aunque a Cyrus no le ha sentado bien la noticia de la novieta de su ex, ella sigue saliendo con la modelo de Victoria’s Secret, Stella Maxwell, y su relación es tan 'hot' como siempre. Incluso una fuente reveló lo siguiente para TMZ: "Las personas que están a su alrededor dicen que es una relación muy intensa, no tanto a nivel romántico, sino más bien en el sentido de que está cargada de lujuria".