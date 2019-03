Miley Cyrus publica una foto haciendo que se masturba en las redes sociales

¡Miley Cyrus no nos deja de sorprender! Es cierto que ya estamos acostumbrados al estilo de fotos que suele compartir la cantante, nos ha dejado instantáneas sangrándole la nariz, en ropa interior y con los pezones fuera del sujetador, también la hemos visto desnuda dentro de la ducha cubriendo sus partes con espuma en su posado para V Magazine. Su cuenta de Instagram ha pasado a ser la más 'hot' gracias a su afán de mostrarse tal y como su madre la trajo al mundo. ¡La verdad que no tiene vergüenza!

Y por si le faltaba algo por enseñarnos hoy ha rozado el límite con una foto de ella haciendo que se masturba bajo el título: "Una masturbación al día aleja a los que están llenos de odio". Así ha respondido Cyrus ante las críticas recibidas por su posado en la revista citada anteriormente, con su mano dentro de los vaqueros ha dejado claro que ella sabe cómo sentirse llena de amor. Lo que nos deja sorprendidos es cómo con este tipo de fotos provocativas, su cuenta de Instagram aún siga 'online'. ¡Estamos ante una desafiante Miley en las redes sociales!

Además la reina del twerking no ha querido esconder sus sentimientos y hace escasas horas confesaba que Patrick Schwarzenegger, su actual pareja, es el mejor novio que ha tenido nunca ¿Cómo se sentirá Liam Hemsworth ante tremenda confesión? No lo sabemos, aunque seguro que no muy bien después de que el actor de los 'Juegos del Hambre' revelara sus verdaderos sentimientos hacia la que fue su novia durante tres años, según informó HollywoodLife.com.