Miley Cyrus... ¿protagonista de una foto comprometida a los Scarlett Johansson?

¡Otra que sale en paños menos! Si todavía estábamos impactados con las imágenes de Scarlett Johansson desnuda, ahora tenemos otra celebrity que ha sido pillada... ¡o no! Ahora es Miley Cyrus la que se ha convertido en protagonista en las últimas horas en la red, al aparecer por una imagen de la joven en ropa interior. Pero nosotros sabemos toda la verdad....

La ex Hanna Montana ya dejó claro hace meses que del personaje Disney que le dio la fama no quedaba nada de nada. Pero no podíamos imaginar que la actriz iba a demostrar aún más que aquella dulce niña ya se ha convertido en una sexy mujer. Con un top de lencería, ropa interior negra y unos zapatos de tacón rojos, la celebrity de 18 años aparece echada en una cama, con sábanas de seda, mientras habla por teléfono con una pose de lo más sensual.

Pero, aunque muchos han querido ver en todo ello una técnica publicitaria o un nuevo asunto 'hacker'.... ¡nada de nada! La imagen que ha sido 'vendida' por Internet como un robado es parte de un video clip de la cantante: 'who owns my heart'. Si muchos querían ver a Miley involucrada en un caso al más puro estilo 'Johansson', lo sentimos. ¿Otra vez será...?