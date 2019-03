Miley Cyrus, Lady Gaga o Mariah Carey entre las famosas que posan muy provocativas y no son tan sexys como piensan

Dakota Johnson se convierte en la protagonista de la portada de la revista Interview para el mes de mayo. El editorial intenta sacar el lado más sexy de la actriz y pese a que está preciosa, la sensualidad brilla por su ausencia. El manido posado del dedo en la boca no consigue sacar la parte más erótica de la protagonista de '50 Sombras de Grey'. Pero, sin duda alguna, la reina en este tipo de posados es Miley Cyrus. La cantante ha querido enterrar su personaje de Hannah Montana con vulgares fotos y looks que en muchas ocasiones consiguen aburrir por ser tan obvia. ¡Deja de sacar la lengua y hacer 'peinetas' y cambia el rollo! Otro caso parecido es él de Amber Rose, la artista ha enseñado tantas veces sus pechos que ya no consigue sorprender o provocar a sus fans.

Paris Hilton agota con su pose de 'rubia tonta'. La socialité luce casi siempre igual, mini vestidos ajustados y transparencias y el rosa es su color por excelencia. ¡Debería cambiar de estilo! Mariah Carey no se queda atrás. La estrella ha explotado demasiado su escote y los vestidos con raja que su equipo de estilismo debería aconsejarle que se mirase las revistas de moda para ver que su look es antiguado. Lindsay Lohan y Britney Spears también abusaron de enseñar demasiado pero hay que reconocer que ambas están reconduciendo su estilismo. ¡Rectificar es de sabios! Lady Gaga y Christina Aguilera también peca de 'chonismo' en sus looks y todavía no se han dado cuenta que la licra no es la mejor aliada de la mujer.

Pero ellos tampoco se libran de los posados demasiados rebuscados y de lucir palmito con demasiada frecuencia. Si en las chicas resulta, chocante en algunas ocasiones, en los hombres debería estar penado por la ley. Miley Cyrus era la reina en el ámbito femenino, Cristiano Ronaldo y Justin Bieber son los reyes en el masculino. El futbolista se considera demasiado sexy y cuida demasiado su cuerpo y rostro. ¡Hasta en los partidos de fútbol brilla por el exceso de crema! Aunque el estilo del cantante es más relajado, el canadiense también peca de enseñar demasiado su cuerpo. ¡Hasta sus nalgas hemos visto! Además, el intérprete de 'Sorry' debería pedir perdón por atosigarnos con sus abdominales y sus tatuajes.