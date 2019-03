Miley Cyrus se desnuda para salir de fiesta en Nueva York

LA CANTANTE ASISTÍA EN PEZONERAS A LA FIESTA DEL DISEÑADOR ALEXANDER WANG

Miley Cyrus ha vuelto a convertirse en el centro de las miradas de la noche, o mejor dicho, sus pintas. La cantante decidió acudir este fin de semana a la fiesta del diseñador Alexander Wang presumiendo de pechos con unas pezoneras en forma de helados minúsculos. Y es que vale que en la Semana de la Moda de Nueva York esté permitido cualquier look pero es que este no tiene nombre o como mínimo se pasa de la raya... Además, para que esto no quede en el olvido, Miley quiso compartir su look con todos sus seguidores a través de las redes sociales.