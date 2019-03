Miley Cyrus se desnuda en las redes sociales una vez más

Miley Cyrus no quiere perder la tradición, y una vez más, la cantante se ha vuelto a desnudar para fotografiarse y más tarde compartir la imagen a través de las redes con todos sus seguidores. Una imagen en la que la cantante posa con una toalla que le cubre solo la parte baja, pero deja al descubierto parte de sus pechos que son tapados por sus brazos.

Y es que en las últimas declaraciones que la reina del twerking ha hecho en el reportaje que ha protagonizado para la revista W, la versión alemana de Vogue, no tiene planes de detener su exhibicionismo: "Me gusta ser asociada con la sexualidad y ese punk rock en el que simplemente no te importa nada".

Además en ese mismo reportaje, Miley confesó que había sufrido acoso escolar por padecer acné, lo que le provocó estar deprimida durante una larga temporada, pero que gracias a eso ahora es mucho más fuerte frente a los comentarios o a lo que pueda pensar la gente de ella.