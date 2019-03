Miley Cyrus no se corta ni un pelo y nos enseña la retaguardia

Desde que va a las clases de pilates y el deporte lo ha tomado como una rutina, Miley Cyrus está encantada con su cuerpo y eso se nota en su forma de vestir. Más delgada y tonificada la cantante ha reducido su ropa tanto, que deja poquísimo a la imaginación dejando al aire su retaguardia. ¿Qué pensará Liam Hemsworth de todo esto?

De compras y muy fresquita, Miley decidía qué modelito nuevo adquirir para su grandioso armario. Si otras veces nos ha llamado la atención su delgadez, ahora lo que más interés suscita es su vestimenta. No porque no convine, o no vaya con el look apropiado, sino por la falta de prendas y de telas en ellas.

Y es que, Miley se ha ido de shopping con un pequeñísimo short que dejaba ver sus nalgas, cada vez que se agachaba a ver un trapito. Además, la estrella ha cogido por costumbre ir cómoda y dejarse el sujetador en casa y entre la falta de tela, la transparencia y la alegría de sus senos… la ex Hannah Montana no deja de acaparar objetivos.

Recordemos que Cyrus está prometida con el pequeño de los Hemsworth y que se convertirá en su esposa en un futuro. No sabemos que pensará el actor de todo esto, pero suponemos que no le hará nada de gracia que su ‘señora’ enseñe tanta carne en público.