Miley Cyrus, casi desnuda y con platáno por micrófono durante un concierto en Las Vegas

Miley Cyrus está arrasando en las listas musicales con su nuevo álbum, pero en el plano sentimental no pasa por su mejor momento. La ruptura con Liam Hemsworth tras cuatro años de noviazgo y compromiso de por medio no ha sido plato de buen gusto, sobre todo después de ver lo rápido que su ex ha encontrado consuelo en los brazos de otra, concretamente en la actriz mexicana Eiza González.

Y aunque parecía que Miley también tenía otros brazos en los que encontrar el amor de nuevo con su productor musical, Mike Will, lo cierto es que este fin de semana pudimos verla muy afectada durante el IHeart Radio Music Village de Las Vegas donde Miley actuó.

En pleno concierto la ex Hannah Montana derramó lágrimas y es que le puso tanto sentimiento al asunto que no pudo evitar ponerse a llorar. ¿Le vendrían en ese momento recuerdos junto a su ex a la cabeza?

Más tarde Miley se cambió de vestuario y parecía que el mal trago había llegado a su fin, así que se colocó un vestido de rejilla que dejaba ver unas braguitas y unas pezoneras como cobertura de sus partes por lo que se podría decir que iba prácticamente desnuda. Y para rematar la faena, le colocó a su micrófono una funda en forma de plátano.

Por lo que se ve, los altibajos son una constante en los últimos tiempos en la cantante… ¿Superará finalmente esta estapa?