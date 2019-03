Miley Cyrus alucina con la tarta erótica de su chico Liam Hemsworth

La ex Hanna Montana se propuso hace un tiempo demostrar que aquella dulce niña Disney había ‘muerto’. Para ello su look y su actitud pública cambiaron radicalmente, pero pensábamos que eso sólo fue una época. Ahora, con novio formal desde hace meses, creíamos que Miley Cyrus ya estaba reformadita. ¡Pues no!

No hay nada de ilegal en esta nueva imagen de la cantante, pero seguro que muchos de sus fans van a quedarse con la boca abierta al ver a su ídolo posando de esta manera. Ha sido la web norteamericana TMZ la que se ha encargado de mostrar esta fotografía, en la que Miley posa con la tarta del pasado cumpleaños de su novio, Liam Hemsworth. Las celebrities celebraron el 22 cumpleaños del cuñado de Elsa Pataky en un conocido local de Los Ángeles, Club 22, y allí disfrutaron de una rica y gran tarta erótica.

Cyrus no dudó en posar junto a ese gran pastel, como si se le fuese la vida en comerlo… “Feliz cumpleaños Liam”, se podía leer en él; y los típicos adornos pasteleros fueron sustituidos por numerosos miembros viriles, unos más grandes que otros, con los que Miley alucinó, como se puede ver en la imagen.

Parece que la cantante tiene dos caras, y la privada en algunos momentos no controla mucho. Pero lo importante es que su chico, Liam, está de lo más feliz con ella y con las tartas que ésta le regala por su cumpleaños… Aunque tenemos una duda: ¿Estaría nuestra Pataky en dicha fiesta? No nos imaginamos a la española posar al igual que su joven y famosa cuñada junto a la prominente tarta.