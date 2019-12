Paula Echevarría y Miguel Torres no quisieron perderse la fiesta del aniversario de la revista In Style. Hasta hace nada, el ex futbolista no pasaba nunca con su chica en los photocalls. Pero desde que se dejó fotografiar junto a la actriz en el estreno en Málaga de 'A Chorus Line', el musical de Antonio Banderas, parece que ha comenzado a cogerle el gustillo.

Así que en esta ocasión se puso de nuevo frente a los flashes y hubo una divertida instantánea que Paula quiso compartir en sus redes sociales y en la que hubo un detalle en el que todo el mundo se fijó: la mano de Torres.

Y es que esta aparece agarrando el trasero de Paula. Algo que ha sido muy comentado por los seguidores de la asturiana que no han dudado en dejar comentarios jocosos del tipo: "¡Esa mano, árbitro!" o "Agarra fuerte nene, no se vaya a escapar".

