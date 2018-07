Miguel Ángel Silvestre nos regala por San Valentín una foto dentro de la bañera

Aunque Miguel Ángel Silvestre pasará este San Valentín sin celebrarlo con nadie, el actor ha decidido festejar de una forma muy especial el Día de los Enamorados con todos sus followers.

El actor nos ha vuelto a enamorar regalándonos por San Valentín una impresionante imagen donde aparece metido dentro de la bañera.

"Yo celebro San Calentín. Viendo a las parejas celebrar San Valentín desde la ventana... por lo menos me han dado un café que si no me echo a llorar...", escribe el actor junto a la imagen.

Seguramente que haya muchos dispuestos a secarles esas 'lágrimas'…