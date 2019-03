Miguel Ángel Silvestre gana a Maxi Iglesias coronándose como el más sexy

Tras el exitoso estreno de 'Velvet', en Celebrities.es enfrentamos a dos de los personajes más sexy de la serie: Miguel Ángel Silvestre Vs. Maxi Iglesias.

Durante estos días estos dos guapos a rabiar se han enfrentado en nuestra batalla celebrity, y la verdad es que ha sido una pelea de lo más reñida. Pero por fin ha llegado el momento de proclamar al vencedor.

Miguel Ángel Silvestre se ha hecho esta semana con el título al más sexy, y es que como este hombre hay pocos. Esa voz, ese cuerpo, ese halo misterioso… ¡MAS lo tiene todo y nosotros lo queremos todo de él!

Pero que Maxi no se nos ponga triste, porque esos ojazos han estado a puntito de hacerle ganador.

Y para no alargar más la espera, aquí tenéis como cada jueves los tres mejores comentarios defensores de los protagonistas de esta batalla:

El oro esta semana es para…

QKQKQK Maxi tendrá unos ojazos, pero no nos engañemos, MAS es el macho empotrador que todas deseamos...

La plata se la ha llevado…

Mlarubia MAS of course!! Tiene un aire chulesco que me derrite...

Y el bronce ha sido…

Clara H Céspedes Maxi Iglesias sin duda... esa boquita grrrrrrr

¡Felicidades a los ganadores! Y en especial a Miguel Ángel Silvestre por ser nombrado una vez más el hombre más sexy del panorama VIP.