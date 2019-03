Miguel Ángel Muñoz se desnuda en Instagram

Miguel Ángel Muñoz ha querido empezar la semana de la mejor manera posible. Así que para deleite de sus fans, el actor ha compartido en Instagram una foto en la que parece ser que le sobra la ropa. ¡Menudo cuerpazo!

MAM presume de torso mojado y bien musculoso, marcando una tableta de abdominales que muchas quisieran disfrutar. "#EsOficial Me he venido arriba subiendo esta foto en la que aparezco como Dios me trajo al mundo", comenta el actor junto a la imagen.

Miguel Ángel se encuentra en un buen momento tanto personal como profesional. Después de que su aventura al otro lado del charco haya sido muy satisfactoria, el actor ha vuelto a España donde se encuentra de lleno inmerso en una de las nuevas series de Antena 3, 'Robada'.

De hecho, con motivo de este rodaje, la revista VIM lo entrevistaba. A través de sus palabras, MAM se sinceraba: "He aprendido que la fama no significa nada".