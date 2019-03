Megan Fox se desnuda para Armani

Megan Fox es la nueva imagen del anuncio de Armani Jeans. Si hace unos días les mostrábamos el espectacular ‘cuerpazo’ de Cristiano Ronaldo mientras se desnudaba también para la firma italiana, ahora la que ‘se lo quita todo’ es Megan Fox.

En el spot, la actriz estadounidense se encuentra en la habitación de su hotel cuando llega uno de los camareros a servirle la cena. Ella está vestida con un ligero camisón, que no duda en quitarse ante la atónita mirada del joven asistente.

Él no deja de mirarle y ella, que es consciente, coquetea aún más. La guapa de Hollywood se acerca para darle la propina por la cena, pero él no puede aceptarla; quizá porque lo que ha visto no tiene precio.

Ésta es la versión femenina del anuncio que hace unos días protagonizó Cristiano Ronaldo. Él también se desnuda en el spot y también lo hace ante una de las asistentas de la habitación en la que se aloja. Seguro que más de alguno pagaría por trabajar en este hotel.