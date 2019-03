Maxi Iglesias se marca su baile más salvaje para el 'Mira quién baila' americano

Que Maxi Iglesias es un cautivador nato, no es ninguna novedad. Lo que si lo es es que el actor tenía encerrado dentro de sí a un auténtico Tony Manero. Y es que, en su última actuación en el programa en el que concursa en América, 'Mira quién baila', Maxi ha sacado sus movimientos más hot en la pista de baile.

A ritmo de 'I'm sexy and i know it', el protagonista de Física o química’ se deja la piel rodeándose de bailarinas de armas tomar y descamisándose en un fogosísimo movimiento que hace que la temperatura suba, y suba y suba… ¡¡¡Cómo esta nuestro chico!!!

Desde luego, viéndole en estas imágenes y derrochando todo ese arte, sensualidad, belleza y diez mil cualidades más, Maxi deja claro que no tiene nada que envidiarle al mismísimo William Levy. ¡¡Menudo movimiento de cadera que tiene!!

Ay Maxi, a partir de ahora, será imposible mirarte de la misma forma… ¡Estás que te sales!