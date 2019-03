Max Irons, el chico más ‘cute’ del momento que arrasa con 'The Host'

Un típico inglés, rubio y de ojazos claros que un día decidió seguir los pasos de sus padres, Jeremy Irons y Sinéad Cusack, para convertirse en una gran estrella del cine y así ha sido. Iron Max es el guapérrimo que se va abriendo poco a poco su camino en el séptimo arte y que ya ha conquistado los corazones de much@s fans.

Aunque Irons ha actuado en teatro durante muchos años en obras como Oedipus, The Revenger’s Tragedy, The London Cuckolds y New Girl in Tow, entre otras. Nuestra mirada se clavó en su cuerpazo cuando en 2011 protagonizó ‘Caperucita Roja’ junto a Amanda Seyfried.

Desde entonces hemos estado soñando con el momento en que nos salve del lobo feroz y nos lleve lejos junto a él. Este perfecto ‘gentleman’ era propiedad de la actriz Emily Browning hasta el verano pasado, cuando pusieron punto y final a su relación. Así que además de ser perfecto, es un solterito de oro que está en busca y captura de su caperucita.

Sin duda, le espera un 2013 lleno de exitazos gracias a los que podremos disfrutar de él más a menudo en el cine. Ya que, se estrenan dentro de poco ‘The Host’ y ‘Vivaldi’ las últimas películas que protagoniza este bombón.

Pero eso no es todo. Las cámaras le quieren y se nota, por eso ha sido modelo de Burberry y Mango. Así es como este actor se transforma en el chico polifacético por el que todos los directores y fotógrafos se pelean para contar con él en todos sus proyectos.