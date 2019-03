Marta Sánchez se desnuda por la lucha contra el cáncer

Mata Sánchez fue, es y será una de las artistas más sexys y exuberantes de nuestro país, así durante las últimas décadas Marta ha sido considerada como un auténtico icono sexual. Un hecho con el que dejó constancia en el año 1991 al protagonizar la portada de Interviú en la que apareció desnuda por primera vez.

Así, 25 años después la artista ha vuelto a repetir aquel mítico momento pero en esta ocasión se ha quitado la ropa por su lucha particular contra el cáncer: "Pensé que si posar así y hablar de este tema puede hacer ver a una sola mujer que las revisiones anuales son obligatorias, me siento más que pagada. Y sobre todo, no quiero morirme sin escuchar en un telediario que el antídoto del cáncer ha sido encontrado", comenta en la revista Yo Dona donde ha sido portada.

Marta está muy implicada en esta lucha pues en el año 2004 perdió a su hermana melliza Paz por esta enfermedad: "A ella le gustaría, allá donde esté, que nunca hubiera un no por mi parte en todo lo que pueda colaborar, aunque sea algo tan difícil para mí como estas fotos".

En la portada podemos ver a Marta en plena forma y conservando su espectacular físico a sus 50 años: "Me cuido bastante, voy al gimnasio tres días por semana, uso mis cremas... y sí, tengo mis retoques y me los seguiré haciendo mientras pueda y me dé la gana, que para eso está la medicina", termina diciendo.