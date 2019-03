Marta Sánchez pierde su vestido en mitad de un concierto

Marta Sánchez casi lo enseña todo. La cantante ha sido víctima de una mala pasada que casi la deja en paños menores frente a sus fans. Mientras cantaba 'Critical' dándolo todo, el vestido que llevaba se le rompió desatando la euforia de sus fans al ver que la artista dejaba al descubierto uno de sus pechos.

Una anédota que la intérprete haciendo eco de su poderío en el escenario fue capaz de sobrellevar. Con mucho estilo, se agarró el vestido al pecho y dándose la vuelta se marcó un topless completo mientras una de sus bailarinas acudía a socorrerla con una chaqueta de cuero dorada.

"Bueno, ¿qué pasa?¿ Este tema ni de coña lo paro yo por un vestido. Con lo que me gusta a mí Critical, vamos", dijo entre risas la cantante. Y es que Marta es toda una diva, lejos de parar su actuación siguió adelante con el show y al finalizar sentenció lo que ya sabía que iba a pasar. "Trending Topic", exclamó la cantante al terminar de cantar, algo que efectivamente ha ocurrido y es que sus fans no han dudado en compartir el momento en redes haciéndolo viral.

Pero el topless involuntario de Marta, no ha sido la única anécdota viral que ha generado la artista. Hace escasas horas la artista ha comentado una de las fotos de Blanca Suárez donde la actriz luce unas uñas de lo más salvaje. Un detalle que no ha pasado desapercibido ante los ojos de Marta Sánchez quien se ha animado a comentar la foto de la intérprete recomendándole que se quite esas uñas. "Por Dios, quítate esas uñas Blanca!!!!", ha escrito la artista en la foto de Blanca.