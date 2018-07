Marta Larralde posa desnuda en la recta final de su embarazo

Marta Larralde ha vuelto a presumir de embarazado pero esta vez lo ha hecho posando totalmente desnuda en la recta final de su embarazo. La actriz ha buscado a un fotógrafo profesional para captar este momento tan especial para ella. Dentro de nada podremos ver por fin la carita del primer hijo de la actriz, quien aún desconoce si se trata de una niña o un niño.

No es la primera vez que Larralde posa así de sensual luciendo embarazado. Recientemente compartió una imagen en la que aparece desnuda en la orilla del mar tocándose la barriguita y despidiéndose del verano: "Se acaba uno de los veranos más bonitos de mi vida #CiaoMar #HastaProntoPlaya #Volveremos", decía la actriz.

Marta ha disfrutado de este verano lleno de emociones que ha pasado en la costa de Galicia, tal y como hemos podido ver en las imágenes que ella misma ha compartido en sus redes sociales. Un verano muy diferente al resto debido a su embarazo: "Mientras yo estoy muy tranquila, no me siento pesada ni a punto, es más, me encanta mi barrigola!!", decía.