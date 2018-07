Marta Hazas muestra su lado más sensual con una foto de ella completamente desnuda

Una de las maneras que tienen los famosos de agradecer a sus seguidores en las redes sociales es publicando fotos de ellos mismos llamativas, simpáticas o algún que otro desnudo. Este es el caso de la actriz Marta Hazas quien ha subido a Instagram una foto donde aparece sin ropa para agradecer que ya tiene más de 400 k de seguidores en la red social.

"Cuando no necesitas más, cuando toca volver a sembrar...Como escribía Benedetti: ojalá reconociéramos lo que tenemos, con la misma facilidad que conocemos lo que nos falta #nuevosobjetivos #nadaesloqueparece #lodificilesqueparezcafàcil 400k!!! No me había dado cuenta, somos un montón ya por aquí. Gracias!", escribe la intérprete sonde sale completamente desnuda tumbada en la gala mientras lee un libro.