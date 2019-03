Marlon Teixeira demuestra que el hombre 10 sí existe...

DESCUBRIENDO A...

¡En Brasil tocó el gordo! Sí, sí. Porque es donde reside el chico díez del planeta: Marlon Teixeria. Un modelo de 20 años que comenzó en el mundo de la moda en 2008 y, desde entonces, no hay firma o modisto que se precie que no haya caído rendido a su pies. Si lo 'Armani' o 'Dolce & Gabbana' no se han resistido a sus encantos, ¿lo vas a hacer tú?