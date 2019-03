Mario Casas se sincera para ‘Marie Claire’: “Me he enamorado de todas mis parejas en la ficción”

Mario Casas está que se sale y a puntito de estrenar ‘La mula’, película que coprotagoniza con su novia, María Valverde. Así que, como no podía ser de otra manera, nuestro chico ha querido calentar motores y presentarla por todo lo alto en las páginas del último número de Marie Claire.

En él, nuestro chico protagoniza un reportaje de locura, presumiendo de ese nuevo look que tan loquit@s nos vuelve, a la vez que nos deja completamente derretidos con las palabras que le dedica a su churri. "No soy objetivo cuando la veo trabajar, me gusta siempre. Veo la gran actriz que es, que va a más y que se está convirtiendo en un referente, aquí y poco a poco fuera", dice un enamoradísimo Mario.

Y es que, desde hace casi tres años, la parejita de actores vive un intenso y apasionado romance. Eso sí, antes de María muchas otras ocuparon su corazón. “Es una verdad eso de que me he enamorado de todas mis parejas en la ficción, menos de Yon González en 'Mentiras y gordas'", confiesa con total sinceridad.

Sin embargo, "hace tiempo que me ha dejado de pasar. Vivía muy intensamente los trabajos, me metía mucho. He disfrutado y veo ahora la distancia como una forma de vivir el amor de forma casi idílica. Lo sigo haciendo, pero ahora desde otro sitio", añade para la páginas de Marie Claire dejando claro que ahora solo tiene ojos para una…

Sin duda, un reportaje de esos que nos encanta que Mario protagonice porque además de deleitarnos con su belleza y sensualidad, permite que le conozcamos un poquito más. ¡Hay qué ver lo que nos gusta!