Mario Casas, Robert Pattinson, Zac Efron… ¿A qué celebrity le sienta mejor el traje?

Ellos son guapos a rabiar pero no siempre aciertan con su look. En ocasiones les vemos con unas pintas que echan para atrás pero es verles embutidos en un buen traje y nuestra babilla no para de caer…

Mario Casas, Miguel Ángel Silvestre o Martín Rivas son algunos de nuestros guapos nacionales a los que un traje de chaqueta y pantalón les sienta como un auténtico guante. Y es que con ese cuerpo y esa cara, pocas cosas les sientan mal…

¿Y qué decir de las celebrities más internacionales? Zac Efron, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Robert Pattinson o Ryand Reynolds lucen como solo ellos saben hasta los trajes más informales. Sin embargo hay otros que no aciertan ni con el color ni con el tejido… Y sino que se lo digan a Justin Bieber o a Joe Jonas, quien eligió para los Teen Choice un traje ‘astronáutico’ de lo más hortera…

Y es que muchas son las celebrities que no tienen el traje como un ‘it’ en su armario, pero cuando lo sacan de paseo se vuelven más irresistibles todavía. Vamos, que con esa percha y tan ‘trajeaos’ perder el sentido al verles, es más fácil que de costumbre…