Mario Casas presume de cuerpazo y abdominales en Instagram

Si cuando Mario Casas se dio a conocer ya hizo que nos rindiéramos a sus pies, cada día que pasa está más guapo y tiene mejor cuerpazo. El protagonista de la taquillera 'Palmeras en la Nieve' no duda en lucir su cuerpo en las redes sociales cuando haga falta, y así lo ha hecho en su último post.

Al parecer el frío invernal no es santo de la devoción del gallego, pues esta semana ha hecho todo un "throwback Thursday" con una imagen de lo más veraniega en la que no es precisamente el Sol lo que resalta en la foto: Casas aparece de pie en la playa con el bañador arremangado y luce un cuerpazo y una tableta de chocolate que dan ganas de probar. "Let the sun come back!!!!", ha escrito Casas.

Además de tener una maravillosa forma física, el actor está en el punto álgido de su carrera, pues ha estrenado tres películas en 2015, 'Los 33', 'Mi gran noche' y la citada 'Palmeras en la Nieve', y este año que empieza viene cargado de nuevos proyectos: Mario aparecerá en los films 'Toro', 'Contratiempo' y 'El Bar'. ¡Nos alegramos!