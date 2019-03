María Valverde y Mario Casas desnudan su cuerpo y alma para ‘XL Semanal’

Son dos de los jóvenes que más han revolucionado el mundo de la interpretación y ahora vuelven a hacerlo con el inminente estreno de ‘La mula’, una película que ha estado guardada más de cuatro años por diferentes pleitos con la justicia y que sirvió para que Mario Casas y María Valverde se conocieran.

Así que, como no podía ser de otra manera, la parejita ha querido promocionarla por todo lo alto y han protagonizado un reportaje de auténtica locura para la revista XL Semanal. En él nuestros chicos se deshacen de todas sus ropas y posan de lo más ‘hot’, demostrando esa química y revolución que sienten cuando están el uno cerca del otro.

Pero además de estas explosivas imágenes que tanto nos gusta ver, Mario y María hablan de sus comienzos y de cómo viven la fama. Y lo cierto es que para ellos, en especial para Mario, no ha sido todo un camino de rosas. “He hecho un tipo de papeles que me ha puesto en un sitio donde la gente me puede criticar y me puede dar caña... Pues, oye, lo acepto. ¡Es lo que hay, tío! Todo lo que he hecho me ha traído cosas muy buenas. No me puedo quejar”, se sincera el actor para la publicación.

Cosas muy buenas como su relación amorosa que ya dura tres años desde que volvieran a coincidir en la exitosa ‘A tres metros sobre el cielo’ y que va sobre ruedas. Eso sí, no llevan demasiado bien la persecución a la que se someten casi a diario por parte de los medios de comunicación. “Lo hemos pasado muy mal. No es normal que te sigan los fotógrafos diez o doce horas al día. Se te pegan con el coche, se te meten delante, se te meten detrás. Es que eso ya es jugarte la vida”, dice Mario después de que su chica confiese que han llegado a temer por tener un accidente.

Sin duda, a ellos la vida les sonríe y triunfan con todos y cada uno de los proyectos que protagonizan. Y es que, con ese arte que tienen, esa simpatía y naturalidad innata, es normal que todo lo que tocan, lo conviertan en oro…