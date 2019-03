María Lapiedra acapara todas las miradas en la premiere de ‘Torrente 5: Operación Eurovegas’ mostrando su pecho desnudo

LA LISTA DE VIPS SOBRE LA ALFOMBRA ROJA FUE INNUMERABLE

Los cines Kinépolis de Madrid acogieron uno de los estrenos más esperados de la temporada: ‘Torrente 5: Operación Eurovegas’. Por la alfombra roja pudimos ver a muchos de los protagonistas del nuevo film de Santiago Segura, que no dudó en posar para los flashes junto a su inseparable Alec Baldwin. Anna Simon, Angy Fenández o Jesulín de Ubrique no faltaron a la cita de la película en la que participan y se vieron arropados por muchos VIPs. Pero, sin duda alguna, la que acaparó toda la atención fue María Lapiedra, que no dudó en mostrar su pecho desnudo en el que se podía ver dibujadas sobre sus pezones las ‘picas’ que forman parte del ‘5’ que llevaba en el vientre, y que son parte del logo de la nueva entrega de Torrente.