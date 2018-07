Manuel Bustamante, el guapo hermano de David Bustamante que causa sensación en Instagram

UNO DE SUS PRINCIPALES APOYOS EN LOS DÍFICILES MOMENTOS QUE VIVE EL CANTANTE

David Bustamante no vive su mejor tras conocerse la noticia de su separación de Paula Echevarría. El cantante se ha refugiado en los suyos para hacer frente a estos difíciles momentos, y no hemos podido evitar el volver a fijarnos en su hermano Manuel Bustamante, al que ya teníamos fichado pero al que el paso del tiempo le sienta divinamente de tal manera que hace que nos salgan corazoncitos por los ojos con sus fotos. No hay más que echarle un vistazo a Instagram para que nos hagamos una idea del grado de buenorrismo que se gasta…