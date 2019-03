La malvada Lucía de El Internado muestra su lado sexy en Interviú

Las puertas de El Internado se cierran y parece que el personal de La Laguna Negra han decidido quitarse los uniformes... ¡y bien!

Comenzamos la semana con las sorprendentes imágenes de Lola Baldrich en la portada de Interviú. La veterana actriz ha decidido cerrar esta época en la exitosa serie de televisión con un desnudo que seguro dará mucho qué hablar.

Sentada en una silla, muy a lo cabaretera, Lola confiesa "vivir un momento profesional muy rico" y cuenta todos sus proyectos, tanto en teatro como en su faceta como empresaria y madre. Una entrevista en la que Baldrich se muestra en toda su plenitud, a punto de cumplir los 40, y en la que quita importancia al desnudo: "El primer desnudo no es cuando te quitas el sujetador, es el interpretativo. ¡Y yo me he desnudado tanto...!".

¿Qué pensarán todos los fans de la popular serie, e incluso sus compañeros? ¿Habrá alguna aparición más del personal de La Laguna Negra en la conocida portada...? Eso está por ver...

Pero nosotros queremos aprovechar esta entrevista en la que Lola hace repaso a su carrera para recordar sus comienzos. Unos primeros pasos que estamos seguros que sorprenderán a muchos, incluso más que el propio desnudo de Interviú.