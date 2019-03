Malena Costa sabe cómo seducir en San Valentín…

San Valentín está a la vuelta de la esquina y Malena Costa sabe muy bien cómo estar perfecta en un día tan especial, y la revista Glamour ha querido que la mallorquina se convierta en el maniquí perfecto para presentar los 'must' lenceros de la temporada.

Con ropa interior marfil o negra, moderna o vintage, Malena está impresionante. Su mejor arma de seducción es la naturalidad y se muestra orgullosa de sus curvas y su definida figura. Además, la mallorquina lo tiene muy claro cuándo se le pregunta quiénes son sus iconos a seguir: "Blake Lively y Miranda Kerr". Con tales referentes, normal que Malena esté arrasando en el mundo de la moda…

Sin embargo, Malena no parece tener la misma suerte en el terreno amoroso. Y es que, a pesar de que se rumorea que podría haber vuelto con su ex, Javier Hidalgo, desde que rompió con Puyol no ha vuelto a confirmar ninguna de las parejas con las que se la ha relacionado...

Para ella el día de San Valentín sería perfecto disfrutando de "una cena bajo las estrellas, rodeados de mar y naturaleza. Una compañía especial que me haga reír es el secreto del éxito", confiesa Malena.

Pero como nuestra Supermodelo más polifacética no siga los pasos de Puyol y encuentre pareja prontito, se va a quedar sin estrenar sus sexys conjuntazos y más solita que la una en un día tan especial como el día de los enamorados… ¿Algún candidato?