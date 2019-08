Malena Costa sigue disfrutando de sus vacaciones en Mallorca, parece que la modelo no quiere despedirse de las playas de su ciudad natal y está compartiendo con todos sus seguidores un sinfin de fotos en bikini luciendo su espectacular cuerpazo, tal y como hizo recientemente con su hermana en una imagen que subió a su cuenta de Instagram.

Algo que se ha repetido con la última imagen que ha publicado la mujer de Mario Suárez, Malena protagoniza un posado en la playa con un llamativo bikini que ya llevó hace cinco años. Un detalle que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores, y es que han sido muchos los que se han preguntado cómo puede ser que la modelo tenga ahora mejor tipo que hace años y más después de haber sido madre de dos hijos junto al futbolista.

"¿Como puede ser que estés más fit y más delgada después de tener dos hijos? Te has hecho una lipoescultura 100%! Deja de engañar a las personas", escribía una de las seguidoras de Malena, a la que la modelo decía responder de manera muy tajante dejando claro que no se ha sometido a ningún tratamiento para adelgazar: "Engáñate tú a ti misma, no me he hecho ningún tipo de tratamiento. ¿El truco? Deporte, comida sana y lo más importante CONSTANCIA ¡Y un objetivo en mente! Es una pena que como hoy hay tanta gente que se opera, mayores, jóvenes... que se da por hecho que todo el mundo lo hace. Y no tengo nada en contra, de hecho tengo el pecho operado (que nunca he escondido) pero no se puede generalizar de esta forma. Un saludo y feliz día".

Una contestación muy aplaudida por todos sus fans, pues la modelo siempre ha compartido con todos ellos su rutina de alimentación y deporte de la mano de su entrenador personal Óscar Álvarez. Un entrenamiento que, como ella misma ha querido dejar claro, realiza con constancia para conseguir el cuerpo que tiene ahora.

Seguro que te interesa...

La razón por la que este posado con Mario Suárez es tan importante para Malena Costa