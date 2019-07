Makoke ha causado un verdadero revuelo en Instagram debido a las últimas imágenes que ha subido en bañador y con las cuales ha querido presumir de cuerpazo. La ex de Kiko Matamoros no tiene reparos a la hora de mostrar su lado más sensual, aunque parece que eso no termina de gustar a algunos de seguidores, quienes no han dudado en criticarla duramente por su edad.

"¿No te da vergüenza que te vean tus hijos así? ya tienes una edad para tanto postureo", "No se puede ser más ridícula a los 50 años" o "Qué horrible de persona, se piensa que sigue siendo joven para las formas de vestirse, actuar, etc y está horrible. Pechos de más, labios exagerados y ese pelo sin vida con extensiones. La edad se asume, no se maquilla", son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación.

Sin embargo Makoke, que no puede ser más feliz junto a su nuevo amor, Tony Spina, ha decidido hacer caso omiso a los comentarios y seguro que seguirá dedicándonos más de un sensual posado este verano.

