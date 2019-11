Makoke se sometía hace unos días a una operación de pecho y ahora muestra en exclusiva en Lecturas el resultado. La exmujer de Kiko Matamoros se ha sometido a una mastopexia, es decir, una intervención que consiste en una reinserción de piel de 9 centímetros de anchura en cada pecho.

Junto a Tony Spina, que ha estado a su lado en todo momento, Makoke revela lo muy contenta que se siente con el resultado, cuando está a punto de cumplir 50 años. Y es que según ha confesado: "Tengo menos pecho que antes, pero más recogido y redondito. Antes lo tenía un poco desparramado y no podía ir sin sujetador. (...) No podía dormir de lado y me tocaba el pecho con la barbilla".

Desaparecidos los inconvenientes que en su día a día le originaba su pecho, Makoke no puede estar más feliz. Está a punto de cumplir su primer aniversario con Tony, que coincide con el día de su cumpleaños, el 29 de diciembre. Aseguran que el secreto de que les vaya tan bien es que no viven juntos y, aunque ni ellos mismos apostaban por su relación, el tiempo les ha demostrado todo lo contrario.

Makoke, a la salida del hospital tras su operación de pecho