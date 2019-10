Makoke quiso compartir con sus seguidores un vídeo de cómo son sus sesiones fotográficas. Coqueta y divertida, la televisiva se colocaba frente al fotógrafo mientras daba vueltas y jugaba a levantarse el vestido delante de la cámara.

Pero muchos han visto en estos gestos la diana para lanzarle dardos envenenados y cebarse con las críticas. Así que pese a que Makoke luce una figura estupenda a sus 50 años, los comentarios negativos no han dejado de lloverle.

"No puedes ser más choni, más vulgar y más hortera", "Ridícula" o "No vales ni un duro", han sido solo algunas de las 'lindeces' que le han soltado. Pero sus fans no han dudado en piropearla: "Cada día estás más guapa" o "Siempre divina".

Seguro que te interesa...

La foto que demuestra lo feliz que está la hija de Kiko Matamoros y Makoke tras su operación de pecho