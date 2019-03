Los magreos veraniegos más 'hot' de los famosos suben las temperaturas

EN LA PLAYA... ¡NO SE CORTAN NI UN PELO!

Nuestros famosos no son de piedra y cuando las altas temperaturas aprietan, no pueden evitar dar rienda suelta a su pasión. Y es que no nos extraña, con esos esculturales cuerpos que tienen no hay quien se resista. Las playas son el lugar elegido por todos para dejarnos momentos de lo más hot. No te pierdas los magreos más subiditos de tono de este verano.